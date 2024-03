Formazioni Napoli-Torino, le ultimissime Sky: Zielinski titolare, sciolto il ballottaggio Rui-Olivera

Ultime notizie Serie A - Questa sera al Maradona di scena Napoli-Torino, un passaggio fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. Ma Calzona pensa ad un minimo di turnover in vista del Barcellona. Assente Juric in panchina per squalifica ma quali sono le scelte dei due allenatori per l'anticipo della 28ª giornata di Serie A TIM?

Probabili formazioni Napoli Torino

Di seguito le probabili formazioni con le ultimissime notizie da Sky Sport per quanto riguarda Napoli-Torino con l'undici titolare scelto da Calzona e Juric:

"Oggi il Napoli sfida il Torino. Rrahmani, al suo posto dovrebbe giocare Ostigard. A centrocampo Zielinski, fuori dalla lista Champions, dovrebbe far rifiatare Traorè. Ballottaggio a sinistra Mario Rui-Olivera".

NAPOLI - Calzona dovrebbe gran parte della formazione che ha battuto la Juventus: in difesa Rrahmani è out, al suo posto potrebbe giocare Ostigard. Sulla sinistra Mario Rui favorito su Olivera. In mezzo al campo indisponibili Ngonge e Cajuste, la novità è Zielinski insieme a Anguissa e Lobotka. Confermatissimo il solito tridente d'attacco.

TORINO - Juric conferma il terzetto difensivo titolare: Djidji e Masina al fianco di Buongiorno, difensore centrale. In mezzo giocherà la coppia Linetty-Gineitis. A sinistra torna Ricardo Rodriguez. Davanti Zapata e Pellegri preferito a Sanabria.

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Pellegri, Zapata.