Da Udine: la formazione contro il Napoli dipende da Ehizibue! Ecco chi gioca

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Surza, giornalista di Dazn e UdineseTV in vista della partita Napoli-Udinese di domenica. Di seguito, un estratto dell’intervista, così come riportata dall'emittente.

Probabile formazione Udinese

Questa la probabile formazione dell'Udinese contro il Napoli secondo Surza.