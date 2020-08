Barcellona-Napoli, le ultime di formazione: Insigne recupera e parte dal primo minuto! Setien ritrova Lenglet [GRAFICO]

Notizie Calcio Napoli - I colleghi di Sky hanno appena diramato quelle che potrebbero essere le formazioni di Barcellona-Napoli per la partita di questa sera.

Probabili formazioni Barcellona-Napoli

Napoli che recupera Insigne che anche se non al meglio partirà titolare nel tridente con Callejon e Mertens. Coppia di centrali formata da Manolas e Koulibaly, mentre tra i pali ci sarà Ospina. Sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui, mentre a centrocampo Zielinski e Fabian agiranno ai lati di Demme.

Il lockdown ha permesso al Barcellona di recuperare Suarez che sarà al centr dell'attacco spagnolo affiancato da Messi e Griezmann. A centrocampo non saranno disponibili Arthur, Busquets e Vidal. De Jong agirà come regista affiancato da Sergi Roberto e Rakitic. In difesa Setien recuper Lenglet che prenderè posto accanto a Pique.