Probabili formazioni Serie A, 1° giornata: già 12 assenti per squalifica!

Probabili formazioni Serie A - Riparte la Serie A Tim, con la prima giornata di campionato del Calendario Serie A 2019/20. Lunga giornata che comincerà sabato 24 agosto con Parma-Juve e Fiorentina-Napoli, per concludersi lunedì con il Monday night di Inter-Lecce al San Siro. Già sfide importanti, in attesa poi della seconda giornata con subito il big match scudetto Juventus-Napoli. Anche per gli appassionati di fantacalcio, vi proponiamo le probabili formazioni prima giornata tra squalificati ed insisponibili. Qui tutte le probabili formazioni fantacalcio Serie A.

24/08/2019 Sabato 18.00 PARMA – JUVENTUS SKY

24/08/2019 Sabato 20.45 FIORENTINA – NAPOLI SKY

25/08/2019 Domenica 18.00 UDINESE – MILAN SKY

25/08/2019 Domenica 20.45 CAGLIARI – BRESCIA SKY

25/08/2019 Domenica 20.45 HELLAS VERONA – BOLOGNA DAZN

25/08/2019 Domenica 20.45 ROMA – GENOA DAZN

25/08/2019 Domenica 20.45 SAMPDORIA – LAZIO SKY

25/08/2019 Domenica 20.45 SPAL – ATALANTA SKY

25/08/2019 Domenica 20.45 TORINO – SASSUOLO SKY

26/08/2019 Lunedì 20.45 INTER – LECCE DAZN

Serie A streaming e Tv, dove vederela

Probabili formazioni Serie A

Probabili formazioni prima giornata - Qui le probabili formazioni Serie A 1 giornata che vede già sfide molto interessanti. Questi i calciatori squalificati che non saranno a disposizione per la prima giornata di Serie A: Balotelli (Brescia, 4 turni), Rog (Cagliari), Mateju (Brescia), Pajac (Genoa), Magnanelli (Sassuolo), Depaoli (Sampdoria), Berardi (Sassuolo), Ilicic (Atalanta), Di Carmine (Verona), Buongiorno (Torino), Vitale (Verona), Agudelo (Genoa).

Probabili formazioni fantacalcio Parma-Juventus

PARMA (4-3-3) : Sepe, Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho.

: Sepe, Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho. JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Probabili formazioni fantacalcio Fiorentina-Napoli

FIORENTINA (4-3-3) : Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Sottil.

: Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Sottil. NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Zielinski, Insigne; Mertens.

Probabili formazioni fantacalcio Udinese-Milan

UDINESE (3-4-2-1) : Musso, Beçao, Troost Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Mandragora, Larsen; Pussetto, De Paul; Lasagna.

: Musso, Beçao, Troost Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Mandragora, Larsen; Pussetto, De Paul; Lasagna. MILAN (4-3-1-2): Donnarumma G., Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Bennacer, Paquetà; Suso; Piatek, Castillejo.

Probabili formazioni fantacalcio Cagliari-Brescia

CAGLIARI (4-3-1-2) : Cragno, Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Ionita, Nainggolan, Nandez; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti.

: Cragno, Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Ionita, Nainggolan, Nandez; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. BRESCIA (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Cistana, Magnani, Martella; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Spalek; Donnarumma A., Torregrossa.

Probabili formazioni fantacalcio Roma-Genoa

ROMA (4-2-3-1) : Pau Lopez, Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini Lo., Under; Dzeko.

: Pau Lopez, Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini Lo., Under; Dzeko. GENOA (3-5-2): Radu, Biraschi, Romero, Zapata; Romulo, Schone, Radovanovic, Lerager, Criscito; Pinamonti, Kouamè.

Probabili formazioni fantacalcio Sampdoria-Lazio

SAMPDORIA (4-3-3) : Audero, Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari.

: Audero, Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari. LAZIO (3-4-1-2): Strakosha, Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Correa, Immobile.

.

Probabili formazioni fantacalcio Spal-Atalanta

SPAL (3-5-2) Berisha, Cionek, Vicari, Felipe; D'Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Di Francesco; Petagna, Floccari.

Berisha, Cionek, Vicari, Felipe; D'Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Di Francesco; Petagna, Floccari. ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Skrtel, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gomez; Muriel, Duvan Zapata.

Probabili formazioni fantacalcio Torino-Sassuolo

TORINO (3-4-3) : Sirigu, Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Belotti, Zaza.

: Sirigu, Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Belotti, Zaza. SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Toljan, Marlon, Ferrari G., Rogerio; Locatelli, Obiang, Traoré; Djuricic, Caputo, Boga.

Probabili formazioni fantacalcio Verona-Bologna

VERONA (3-4-2-1) : Silvestri; Gunter, Rrahmani, Empereur; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Pazzini.

: Silvestri; Gunter, Rrahmani, Empereur; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Pazzini. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Mbaye, Danilo, Denswil, Djiks; Poli, Kingsley; Orsolini, Soriano, Sansone; Destro.

Probabili formazioni fantacalcio Inter-Lecce