Gol Ngonge o autogol Dawidowicz? La decisione della Lega

Napoli - In tanti hanno iniziato a chiedersi se fosse gol di Ngonge o autogol di Dawidowicz in Napoli-Verona per la rete dell'1-1. Ora dopo tanti pareri arriva la decisione ufficiale della Lega Serie A. Arriva la decisione definitiva perché la Lega Calcio ha stabilito che il gol dell'1-1 è firmato Ngonge, il suo primo gol in maglia azzurra.