Spalletti incontra Marco Nosotti dopo il grave lutto, abbraccio commovente | VIDEO

Il giornalista di Sky Sport Marco Nosotti, inviato in Germania per Euro2024, ha subito nei giorni scorsi un gravissimo lutto, con la perdita di sua moglie Silvia. Dopo il rientro in Italia, oggi è tornato in Germania per seguire la Nazionale italiana di calcio impegnata a preparare la partita decisiva contro la Croazia.

Quando lo ha visto, il CT Luciano Spalletti è andato dritto ad abbracciarlo e poi a sussurrargli qualcosa nell'orecchio. L'abbraccio - in onda in diretta su Sky Sport - è stato commovente: ecco il video.