Euro2020 - Eurogol in Scozia Repubblica Ceca per Patrik Schick che fa record nella distanza di un gol agli Europei. Il secondo gol di Patrik Schick è stato segnato da 45.5 metri: è la maggior distanza per una rete agli Europei (dal 1980). Tiro da centrocampo che batte il portiere.

