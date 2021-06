Euro2020 - Croazia-Repubblica Ceca 1-1: Perisic risponde a Schick

La Croazia sbaglia ancora e ora rischia di abbandonare prematuramente Euro 2020, la Repubblica Ceca è a un passo dalla qualificazione agli ottavi. In attesa del derby britannico delle 21 tra Inghilterra e Scozia, il Gruppo D alle 18 ha visto la sfida di Hampden Park, a Glasgow, tra la nazionale allenata da Zlatko Dalic e quella di Jakob Silhavy: termina 1-1 con il gol di Schick su rigore, procurato dallo stesso attaccante ex Roma per una gomitata in area di Lovren, e il pari dell'interista Perisic grazie a un tiro molto forte su cui Vaclik ha commesso un palese errore. La due squadre salgono rispettivamente a 1 e 4 punti in classifica, dopo la gara valida per la seconda giornata Tanta Italia in campo: gli interisti Brozovic e Perisic e il mila nista Rebic nella Croazia, il doriano Jankto nella Repubblica Ceca.