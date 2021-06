Belgio, anche Mertens partecipa alla festa contro il Portogallo: 40 minuti senza incidere

Napoli - Alla festa del Belgio partecipa anche Mertens, che da quando hanno recuperato De Bruyne e Hazard a pieno regime è stato dirottato in panchina dal ct Martinez. Solo 40 minuti ieri per l’attaccante del Napoli che però non è riuscito a incidere con giocate decisive. Il migliore nel Belgio, come spesso accaduto in questo Europeo, Romelu Lukaku che pur senza aver messo il suo sigillo personale, ha portato a casa la sfida a distanza con Cristiano Ronaldo: l’attaccante dell’Inter, infatti, è stato molto più decisivo della stella della Juventus e adesso si prepara a sfidare l’«amico» Barella.