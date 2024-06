"Amici, grazie...", toccante messaggio di Nosotti dopo il terribile lutto

Marco Nosotti, giornalista di SkySport e inviato ad Euro 2024, è stato segnato da un terribile lutto in questi giorni con la scomparsa improvvisa della moglie Silvia.

Lutto Nosotti, il giornalista Sky ringrazia per l'affetto

Il giornalista, via social, ha ringraziato per i messaggi di sostegno: “Amici...Grazie. L'affetto e la stima che mi riconoscete fanno bene al cuore. Tenetelo a mente : buone parole generano sempre bontà! Ma qui non ci sono eroi,semmai la fatica di vivere, ogni giorno, di tanti di noi. È la vita. È l'Amore. Sono stato fortunato per il dono di Silvia”.