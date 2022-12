Addio Sirigu, ecco perché Spalletti non intende trattenerlo

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito al caso legato all'addio di Salvatore Sirigu:

"Non è infatti più certa la permanenza a Napoli di Salvatore Sirigu, che ha voglia di giocare e ha avuto un contatto pure con la Salernitana, oltre che con l’estero. Spalletti non intende trattenerlo contro la sua volontà e con la probabile partenza di Zanoli si libererebbe una casella nella lista dei giocatori cresciuti nel vivaio, da riempire con il ritorno — sempre dalla Sampdoria — di Nikita Contini, che è in prestito a sua volta al club ligure”.