Storica Atalanta: 3-0 al Bayern, vince l'Europa League!

Vittoria storica dell'Atalanta a Dublino: la Dea di Gian Piero Gasperini travolge infatti per 3-0 addirittura il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che quest'anno non aveva ancora mai perso e si aggiudica l'Europa League.

Atalanta-Bayer 3-0, l'Europa League è bergamasca

La decide in particolare Lookman con una tripletta pazzesca e con prima marcatura dopo appena 12 minuti. Al 26esimo il raddoppio che sa di mazzata per i tedeschi e al 75esimo il definitivo colpo del k.o. che fa impazzire Bergamo e i bergamaschi ma anche tutti i tifosi delle squadre italiane in Europa.