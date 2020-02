Sorteggi Europa League Ottavi: in diretta dalle ore 13:00, Inter e Roma in attesa dell'avversario

Sorteggi Europa League Ottavi. Sorteggi Europa League 2020 - Quando si svolge il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League? Il Sorteggio degli ottavi di finale di Europa League 2019/20 ci saranno oggi, venerdì 28 febbraio, alle ore 13:00 a Nyon. Sorteggi Europa League ottavi 2020, Roma e Inter le italiane impegnate nella competizione d'Europa League. La fase a eliminazione diretta riprenderà con gli ottavi di finale tra giovedì 12 marzo e gioved' 19 marzo. Segui su CalcioNapoli24 la diretta dei sorteggi Europa League e scopri le squadre qualificate con date, regolamento e dove vedere in Tv e in streaming il sorteggio online.

Quando si svolge?

Sorteggio ottavi Europa League 2020: venerdì 28 febbraio presso la sede UEFA di Nyon (Svizzera) e sarà trasmesso in diretta alle 13:00 (CET).

Sorteggi Europa League Ottavi

Sorteggi Europa League Ottavi

Qui la diretta dei sorteggi di Europa League (IN AGGIORNAMENTO)

Basila (SUI) Copenhagen (DEN) Getafe (ESP) Inter (ITA) ?stanbul Basaksehir (TUR) LASK Linz (AUT) Baer Leverkusen (GER) Manchester United (ENG) Olympiacos (GRE) Rangers Glasgow (SCO) Roma (ITA) Siviglia (ESP) Shakhtar Donetsk (UKR) Wolfsburg (GER) Wolves (ENG) Eintracht Frankfurt (GER) o Salzburg (AUT)*

* Il match di ritorno di Eintracht e Salisburgo si giocherà oggi pomeriggio alle ore 18:00. Forte vento nella giornata di ieri e gara posticipata.

Sorteggio Europa League

Sorteggio ottavi Europa League 2020

Sono 16 le squadre qualificate agli Ottavi di Europa League. Tra le tante ci sono le italiane Roma e Inter.

Sorteggio Europa League, le squadre

Ajax (Olanda)

Arsenal (Inghilterra)

Basilea (Svizzera)

Benfica (Portogallo)

Braga (Portogallo)

Celtic (Scozia)

Espanyol (Spagna)

Gent (Belgio)

Inter (Italia)

Istanbul Basaksehir (Turchia)

LASK (Austria)

Malmoe (Svezia)

Manchester United (Inghilterra)

Porto (Portogallo)

Salisburgo (Austria)

Siviglia (Spagna)

Sorteggi Europa League, non teste di serie:

Basila (SUI)

Copenhagen (DEN)

Getafe (ESP)

Inter (ITA)

Istanbul Basaksehir (TUR)

LASK Linz (AUT)

Baer Leverkusen (GER)

Manchester United (ENG)

Olympiacos (GRE)

Rangers Glasgow (SCO)

Roma (ITA)

Siviglia (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Wolfsburg (GER)

Wolves (ENG)

Eintracht Frankfurt (GER) o Salzburg (AUT)*

Sorteggio Europa League, il regolamento

Regolamento, Sorteggio Ottavi Europa League 2020:

Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti fra squadre della stessa nazione.

Le 16 palline sono posizionate nell'urna e mischiate. La prima squadra estratta giocherà l'andata in casa contro la seconda squadra estratta. La stessa procedura verrà ripetuta per le altre gare.

Europa League 2020, quando si giocano gli Ottavi di finale?

Europa League ottavi di Finale. Europa League Ottavi, queste le date:

Giovedì 12 marzo l'andata;

Giovedì 19 marzo il ritorno.

Come nella fase a gironi e ai sedicesimi, si giocherà in due orari diversi, alle 18:55 e alle 21:00 (CET). Il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali si svolgerà venerdì 20 marzo. L'amministrazione UEFA organizzerà gli orari delle partite dopo il sorteggio. La lista completa, possibili cambiamenti e cambi di date saranno disponibili poco dopo il sorteggio.

Sorteggi Europa League diretta Tv

Sorteggio ottavi europa league 2020. Sorteggi Europa League diretta tv - Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport. La cerimonia inizierà alle ore 13.00 su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (canale 203).

Sorteggio Europa League streaming

Sorteggio Online. Sorteggio Europa League live streaming - Il sorteggio Europa League ottavi 2020 sarà visibile anche in streaming con l'app Sky Go, per gli abbonati a Now TV oppure in chiaro sul sito ufficiale della UEFA.