Siviglia-Inter, lite furibonda tra Conte e Banega: sfottò sul "parrucchino"!

Ultime notizie. Incredibile lite tra Ever Banega e Antonio Conte durante la finale di Europa League tra Inter e Siviglia. Al 16', mentre i nerazzurri chiedevano il secondo rigore del match per un tocco di braccio in area di Diego Carlos, gli animi tra la panchina interista e quella andalusa si sono scaldati. Ne è nato un battibecco generale, durante il quale l'ex nerazzurro Banega (titolare a centrocampo) si è diretto verso Conte e s'è portato la mano sui capelli, prendendolo in giro per il parrucchino. È volato anche un "ti aspetto dopo, fuori", prima che l'arbitro riuscisse a riportare la calma. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Lite Conte Banega