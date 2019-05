Chelsea, Sarri: "Dedico la vittoria ai napoletani! Juve? I tifosi sanno che la professione porta ad altri tipi di percorsi. Non so se andrò via da qui"

Ultimissime calcio Napoli - Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara vinta contro l'Arsenal e la conseguente vittoria dell'Europa League:

"Abbiamo fatto un'annata straordinaria. In Carabao Cup abbiamo perso in finale ai rigori. In Europa League abbiamo meritato, non abbiamo mai perso e vinto la finale contro una squadra forte per 4-1. Dopo stasera la nostra stagione è straordinaria, da 9 in pagella. Non è semplice arrivare in un campionato così difficile e ambientarsi facilmente. Abbiamo fatto una buona stagione, conquistando la Champions League tramite la vittoria in Europa League. Da febbraio ho visto cambiamenti feeling con i giocatori, magari sono cambiato anche io. Col passare dei mesi sta diventando una squadra mia. Hazard va via? Mi spiace, giocatore straordinario con margini di miglioramento, è un ragazzo strano ma quando riesci a capire è un ragazzo straordinario. Perdita tecnica e dal punto di vista umano. Io via? Non lo so. E' il momento di festeggiare. Da domani tireremo le somme della stagione e ci chiederemo cosa migliorare. Gli anni di contratto sono ancora due e quindi vediamo il risultato della discussione. Non ci sono grandissimi problemi col club, credo che un confronto sia obblgiatorio: Juve? Sono stato dato per certo negli ultimi 20 giorni alla Roma e Milan, i titoli dei giornali non mi fanno alcun effetto. Tifosi del Napoli non mi vogliono alla Juve? Mi fa piacere che la Ssc Napoli e nella persona del presidente mi abbiano fatto i complimenti, non avevo dubbi che sarebbe successo. I napoletani sanno benissimo l'amore che ho per loro, sanno benissimo che l'anno scorso ho scelto l'estero per non andare in un club italiano, sanno che il rispetto da parte mia l'avranno sempre. Poi la professione a volte può portare a fare anche altri tipi di percorsi, ma questo non cambierà il mio rapporto con Napoli, la tifoseria e il calcio Napoli ovviamente. De Laurentiis? Il presidente è un uomo di mondo che si diverte. Non mi meraviglio che abbia detto che sarebbe divertente vedermi alla Juve . Dedica? Chiaro che ti viene di fare dediche a persone care o di famiglia, ma siccome qui si parla di calcio dedico la vittoria ai tifosi napoletani a cui non ho saputo dare una soddisfazione del genere".