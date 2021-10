Napoli-Legia, le formazioni di Sky Sport: titolari Meret e Manolas, Juan Jesus terzino sinistro

Napoli Europa League. Alle ore 21:00 di stasera, dallo stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena la partita di UEFA Europa League tra SSC Napoli e Legia Varsavia, terza giornata della fase a gironi. Gli azzurri sono obbligati a vincere per risalire la classifica del girone e riaccendere le speranze di qualificazione, mentre i polacchi cercheranno di conservare al meglio il primo posto momentaneo.

Probabili formazioni Sky

Napoli Legia Europa League

Sky Sport anticipa le probabili formazioni di Napoli Legia e anticipa il turnover programmato da Spalletti: resteranno in panchina il portiere Ospina, il centrocampista Anguissa e anche Victor Osimhen. In difesa spazio a Juan Jesus perché Mario Rui è squalificato e Malcuit è KO per infortunio. Il Legia Varsavia, invece, si presenta a Napoli con un 3-5-2 di contenimento, con Luquinhas in attacco alle spalle di Emreli.