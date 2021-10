Legia, Michniewicz in conferenza: "Non faremo turnover, ho visto tutte le partite del Napoli e so come gioca". André Martins: "Non sarà facile, affrontiamo una grade squadra"

Conferenza Czeslaw Michniewicz e André Martins pre Napoli-Legia Varsavia. Domani si scende in campo con Napoli-Legia Varsavia per la terza giornata d'Europa League 2021, il Gruppo C del calcio Napoli che arriva dopo la vittoria in campionato di Serie A contro il Torino. Si gioca al Maradona in casa contro il Legia Varsavia di Michniewicz che parlerà in conferenza stampa con André Martins.

Per Napoli Legia l'allenatore Czeslaw Michniewicz con André Martins in conferenza in diretta alle 18.15 allo stadio Maradona per parlare alla vigilia della terza giornata d'Europa League. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24 in conferenza stampa.

18.43 - Ancora l'allenatore: "Abbiamo lavorato molto e stiamo giocando molto bene. Conosciamo Zielinski e il Napoli che gioca bene da sempre, da Sarri a Spalletti oggi. Ho visto tutte le partite e so bene come gioca il Napoli. Ci siamo preparati per questo".

18.39 - Risponde ora André Martins: "Non sarà una partita facile dove ci si vuole divertire, abbiamo giocato bene fino ad oggi e ora ci rendiamo conto che dobbiamo giocare contro una grande squadre come il Napoli. Anche noi abbiamo mostrato di cosa siamo capaci fino ad oggi e non importa se il Napoli ha fatto 8 vittore di fila in campionato.".

18.35 Continua l'allenaotre dei polacchi: - "Sarà una partita normale come le altre, non farò turnover e metterò la migliore formazione. Dobbiamo concentrarci sulla difesa".

18.32 - Prima domanda per mister Michniewicz: "Non è assolutamente facile questa partita, loro hanno già giocato grandi partite, hanno un gruppo forte. Speriamo di fare una grande partita senza presunzione. Al massimo quella con presunzione positiva. ".

