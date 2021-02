Napoli-Granada, dove vederla in streaming e tv: si gioca giovedì alle 18:55

Napoli Granada TV - Napoli-Granada, dove vederla in tv e streaming? Napoli Granada in chiaro e in diretta tv. La squadra di Gennaro Gattuso si avvicina alla fase ad eliminazione diretta, con il ritorno dei sedicesimi d'Europa League. Gli azzurri giocheranno il ritorno allo stadio Diego Armando Maradona, si scende in campo alle ore 18:55 di giovedì 25 febbraio. Europa League, tra le partite d'Europa spunta Napoli Granada. Napoli Granada diretta Tv.

Sedicesimi Europa League

Rritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: 25 febbraio 2021 ore 18:55 Napoli-Granada

Sky

Dove vedere Napoli Granada in Tv

Napoli Granada - Dove si vede Napoli Granada? La gara di ritorno dei sedicesimi Europa League tra Napoli e Granda sarà visibile su Sky canale 201 o 252, disponendo di un abbonamento SKY Sport o SKY Calcio.

Napoli Granada in chiaro

Napoli Granada in chiaro su Tv8 - Dove si vede Napoli Granada in chiaro? La gara di ritorno tra Napoli e Granada non sarà visibile in chiaro su Tv8.

Napoli Granada Streaming

Gratis - Dove guardare in streaming Napoli Granada? La partita d'Europa League dei sedicesimi di finale di ritorno sarà possibile seguirla anche su Now Tv o Sky GO, scaricando l'applicazione.

