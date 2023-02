Lista UEFA Roma, Zaniolo in dubbio: lo scoprirà solo domani, il motivo

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Nicolò Zaniolo dovrà aspettare ancora qualche ora prima di sapere se sarà inserito o no nella lista UEFA. Entro la mezzanotte il club giallorosso la depositerà, ma la renderà nota solo domattina, una volta che sarà stata ratificata dall'Uefa stessa. Una premura in più della Roma visto che il settlement agreement stipulato in estate costringe la società a rispettare determinati paletti.

Nelle stagioni 2022/23 e 2023/24, infatti, il club giallorosso non potrà iscrivere nessun nuovo giocatore nella lista Uefa per le coppe a meno che il "Bilancio della Lista A" non sia positivo. E per "List A Balance" si intende la differenza tra i costi dei giocatori in uscita e i costi dei giocatori in entrata.

È probabile comunque che Zaniolo venga lasciato fuori visto che i Friedkin lo hanno già escluso dal progetto tecnico giallorosso, così come Vina e Shomurodov (ceduti in prestito), per far spazio a Wijnaldum, Solbakken e Llorente. (ANSA).