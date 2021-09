DIRETTA - Leicester-Napoli, pre-partita: le squadre si preparano al riscaldamento, già pronta la coreografia dei Foxes

Leicester Napoli - Diretta Leicester Napoli Europa League. Gentili lettrici e lettori di Calcio Napoli 24, buonasera e benvenuti alla diretta testuale Leicester Napoli, match valido per l'Europa League dopo il campionato di Serie A. Calendario Napoli, di seguito gli aggiornamenti per la 1a giornata dell'Europa. Azzurri ospitati in Inghilterra per la prima giornata di Europa League. Si gioca alle ore 21:00 al Leicester City Stadium tra Leicester Napoli in diretta.

Leicester (4-2-3-1) : Schmeichel; Castagne, Evans, Vestergaard, Bertrand; Ndidi, Soumare; Perez, Daka, Barnes; Iheanacho. A disposizione : Ward, Soyuncu, Tielemans, Vardy, Maddison, Albrighton, Amartey, Choudhury, Ricardo Pereira, Dewsbury-Hall, Thomas, Lookman. Allenatore : Rodgers.

: Schmeichel; Castagne, Evans, Vestergaard, Bertrand; Ndidi, Soumare; Perez, Daka, Barnes; Iheanacho. : Ward, Soyuncu, Tielemans, Vardy, Maddison, Albrighton, Amartey, Choudhury, Ricardo Pereira, Dewsbury-Hall, Thomas, Lookman. : Rodgers. Napoli (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disposizione: Idasiak, Boffelli, Juan Jesus, Elmas, Politano, Ounas, Petagna, Manolas, Zanoli. Allenatore: Spalletti.

Spalletti recupera Insigne e Zielinski e lancia Malcuit come terzino in sostituzione di Mario Rui, nella mediana confermata l'unica coppia disponibile con Fabian e Anguissa. Davanti Lozano completa il quadro a sostegno di Osimhen. Il Leicester di Rodgers invece lascia Vardy in panchina e davanti si affida a Daka, con Iheanacho che giocherà più arretrato nella trequarti.

Gli ultras del Napoli invadono il centro di Leicester (Video), pronti ad assistere alla partita di questa sera. La squadra di casa è già arrivata al Leicester City Stadium dove i tifosi hanno anche preparato una coreografia per il fischio d'inizio (Video). Dopo poco anche gli azzurri del Napoli hanno varcato i cancelli dello stadio e tra non molto si scenderà in campo per il consueto riscaldamento pre-gara.

Leicester Napoli in Tv in diretta

Dove si vede Leicester Napoli ? La gara tra Leicester Napoli sarà visibile su DAZN, disponendo di un abbonamento DAZN e visibile anche su Sky Calcio .

? La gara tra disponendo di un abbonamento e . Leicester Napoli in chiaro su Tv8. La partita d'Europa League sarà trasmessa in chiaro senza pagamenti sul canale Tv8 a partire dalle ore 21:00.

