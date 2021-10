Legia Varsavia, il tecnico: "Mi aspettavo il Napoli a punteggio pieno in EL! Noi fortunati, servirà il 300% contro gli azzurri"

Europa League Napoli - Si scaldano i motori anche per le coppe europee dopo la pausa nazionale. E Czeslaw Michniewicz, allenatore del Legia Varsavia, ha parlato dello scenario nel gruppo del Napoli ai microfoni di Rsport.

"Nessuno si aspettava un nostro primato, specialmente quando abbiamo visto un gruppo così forte con squadre che potrebbero competere anche in Champions League. Abbiamo avuto sicuramente un po' di fortuna, ma intanto siamo a punteggio pieno. Tuttavia in campionato siamo i favoriti e non sta andando benissimo. Da una parte abbiamo cambiato tanto e ancora manca la quadra e dall'altra l'Europa League toglie tante energie fisiche e mentali, anche se lì non c'è pressione nei nostri confronti. In campionato siamo favoriti e dobbiamo attaccare e soffriamo in contropiede, mentre in Europa si gioca a viso aperto".