Le statistiche condannano il Napoli: contro le spagnole sempre eliminati negli ultimi cinque scontri diretti, filotto di mancate vittorie in casa

Ultime notizie Napoli - Il Napoli deve superarsi per ribaltare la sconfitta per 2-0 contro il Granada e approdare agli ottavi di UEFA Europa League per la quarta volta. Queste le statistiche elencate dalla UEFA.

L'avventura europea del Napoli nel 2019/20 è stata interrotta da una squadra spagnola: il Barcellona , vincitore con un 4-2 complessivo agli ottavi di UEFA Champions League . Quello alla sesta giornata di questa edizione contro la Real Sociedad è stato il sesto pareggio del Napoli in nove gare interne contro squadre spagnole, oltre a due vittorie e una sconfitta. I partenopei non hanno mai vinto nelle ultime cinque partite casalinghe contro le formazioni di Liga (P4 S1).



