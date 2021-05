L'eroe di Europa League è Rulli, portiere del Villarreal: nel 2017 fu vicinissimo al Napoli

Ultime notizie. Il Villarreal si laurea campione europeo nella finale di Europa League contro il Manchester United a Danzica, in Polonia. Le squadre terminano la partita sul risultato di 1-1, che resta immutato anche dopo i supplementari; ai calci di rigore si va ad oltranza finché non tocca ai portieri. Prima a Geronimo Rulli, calciatore argentino del Villarreal, che ha battuto De Gea; poi al portiere del Manchester United che invece ha trovato la risposta sicura del portiere avversario. E' proprio Rulli l'eroe di questa finale di Europa League, che certamente resterà nella storia della competizione. Ci sono voluti ben 22 calci di rigore prima di decretare il vincitore.

Europa League rigori Rulli De Gea

Rulli Napoli

A Napoli qualcuno si ricorderà di Geronimo Rulli perché nel 2017, quando lui giocava ancora nella Real Sociedad e a Napoli in porta c'era Pepe Reina. Era l'estate del 2017, il Napoli apprestava a rinfoltire la rosa in vista della stagione successiva, con Sarri in panchina, e Giuntoli era alla ricerca di un portiere giovane da affiancare a Reina per un altro anno. La strategia del Napoli era di ottenere il cartellino di Rulli in prestito con diritto di riscatto, ma alla fine non se ne fece più nulla

Il 28 luglio 2017 fu proprio Rulli a dichiarare: "So dell'interesse di Napoli che mi inorgoglisce molto perché si tratta di un club prestigioso che disputa la Champions. So che hanno presentato un'offerta e lo sa anche il presidente della Real Sociedad. Sono tranquillo, a decidere sarà la mia società: se vuole vendermi lo farà, se non vorrà allora non lo farà. Io desidero arrivare bene al Mondiale". (leggi l'intervista completa a Rulli)

Un anno dopo, nel 2018, ritornando sulla trattativa con il Napoli, dichiarò: "Napoli? L'offerta era vera, dicevano me la fossi inventata: mi davano del traditore! Ho sempre pensato alla Real Sociedad" (guarda l'intervista integrale a Rulli).