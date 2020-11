Ultime notizie Napoli. Faouzi Ghoulam è tornato: il terzino franco-algerino in campo per 90 minuti durante Napoli-Rijeka, quarta giornata della fase a gironi di UEFA Europa League. Ghoulam non giocava per intero una partita da 424 giorni, e più precisamente da Napoli-Brescia 2-1 del 29 settembre 2019, sesta giornata del campionato di Serie A 2019-2020, lo scorso anno.