Europa League, le variazioni delle liste delle squadre: le mosse di Granada e Napoli

Europa League -Le squadre partecipanti ai sedicesimi di UEFA Europa League potevano registrare fino a tre nuovi giocatori in lista A entro martedì 2 febbraio allle 24 (CET). Trascorsa la scadenza, UEFA.com riepiloga tutti gli acquisti e le cessioni. Le squadre ancora in gara in UEFA Europa League hanno confermato le variazioni alle rose in vista dei sedicesimi.

Ajax

Acquisti: Oussama Idrissi (Sevilla, prestito)

Cessioni: Klaas-Jan Huntelaar (Schalke), Victor Jensen (Nordsjælland, prestito)

Anversa

Acquisti: Felipe Avenatti (Standard Liège, prestito), Didier Lamkel Zé, Maxime Le Marchand (Fulham, prestito), Ortwin De Wolf (portiere aggiunto l'8 febbraio a causa di un infortunio a lungo termine)

Cessioni: Cristian Benavente (Charleroi, prestito), Simen Juklerod, Benson Manuel (Zwolle, prestito), Jean Butez (rimosso dalla squadra a causa di un infortunio a lungo termine)

Arsenal

Acquisti: Gabriel Martinelli, Martin Odegaard (Real Madrid, prestito), Mat Ryan (Brighton, prestito)

Cessioni: Sead Kolasinac (Schalke, prestito), Matt Macey (Hibernian), Ainsley Maitland-Niles (West Brom, prestito), Shkodran Mustafi (Schalke), Joe Willock (Newcastle, prestito), Runar Runarsson

Benfica

Acquisti: Branimir Kalaica, Lucas Veríssimo (Santos)

Cessioni: Ferro (Valencia, prestito), Jean-Clair Todibo (fine prestito)

Braga

Acquisti: Cristián Borja (Sporting CP), Andraz Sporar (Sporting CP, prestito), Lucas Piazón (Chelsea)

Cessioni: Paulinho (Sporting CP), Guilherme Schettine (UD Almería, prestito), Iuri Medeiros

Club Brugge

Acquisti: Bas Dost (Eintracht Frankfurt), Nabil Dirar (Fenerbahce, prestito), Stefano Denswil (Bologna, prestito)

Cessioni: Krépin Diatta (Monaco), Siebe Schrijvers (Leuven), Emmanuel Dennis (Köln), Simon Deli (Slavia Praga, prestito), Michael Krmencík (PAOK, prestito), Siebe Schrijvers (OH Leuven)

Crvena zvezda Belgrado

Acquisti: Filippo Falco (Lecce), Axel Bakayoko (Internazionale), Slavoljub Srnic (svincolato)

Cessioni: Veljko Simic (Vojvodina), Srdjan Spiridonovic (Gençlerbirligi, prestito), Richmond Boakye (svincolato)

Dinamo Zagabria

Acquisti: Marijan Cabraja (Gorica), Josip Misic, Stefan Ristovski (Sporting CP)

Cessioni: Mario Cuze (Lokomotiva, prestito), Roko Jurisic (Rijeka), Josip Sutalo (Istra, prestito)

Dinamo Kiev

Acquisti: Artem Besedin, Sidcley

Cessioni: Heorhii Tsitaishvili (Vorskla, prestito), Clayton

Granada

Acquisti: nessuno

Cessioni: nessuno

Hoffenheim

Acquisti: Georginio Rutter (Rennes), Chris Richards (Bayern, prestito)

Cessioni: João Klauss (Standard Liège, prestito), Jacob Bruun Larsen (Anderlecht, prestito)

Krasnodar

Acquisti: Denis Adamov, Aleksei Ionov

Cessioni: Maksim Kutovoi, Andrei Sinitsin (svincolato)

Leicester

Acquisti: Daniel Amartey

Cessioni: Kiernan Dewsbury-Hall (Luton, prestito), Wes Morgan

Leverkusen

Acquisti: Demarai Gray (Leicester), Timothy Fosu-Mensah (Manchester United), Jeremie Frimpong (Celtic)

Cessioni: Santiago Arias, Julian Baumgartlinger, Lennart Grill

LOSC

Acquisti: nessuno

Cessioni: Fadiga Ouattara (Valencia, prestito), Cheikh Niasse (Panathnaikos), Adama Soumaoro (Bologna)

Maccabi Tel-Aviv

Acquisti: André Geraldes (APOEL), Uros Nikolic, Matan Hozez

Cessioni: Roslan Barsky (Hapoel Haifa, prestito), Ben Bitton, Ronen Hanzis (Beitar Tel-Aviv, prestito), Tal Torgeman

Manchester United

Acquisti: Nathan Bishop, Amad Diallo (Atalanta), Phil Jones

Cessioni: Facundo Pellistri (Alaves, prestito), Timothy Fosu-Mensah (Leverkusen), Jesse Lingard (West Ham, prestito), Odion Ighalo (fine prestito)

Milan

Acquisti: Mario Mandzukic (parametro zero), Soualiho Meité (Torino, prestito), Fikayo Tomori (Chelsea, prestito)

Cessioni: Léo Duarte (?stanbul Basaksehir, prestito), Andrea Conti (Parma, prestito), Lorenzo Colombo (Cremonese, prestito), Mateo Musacchio (Lazio), Jens Petter Hauge

Molde

Acquisti: Emil Breivik, David Datro Fofana (Angers, prestito), Björn Sigurdsson (Lillestrøm)

Cessioni: Henry Wingo (Ferencváros), Leke James (al-Qadisiyah), Mattias Moström (svincolato)

Napoli

Acquisti: nessuno

Cessioni: nessuno

Olympiakos

Acquisti: Kenny Lala (Strasbourg), Oleg Reabciuk (Paços Ferreira), Sokratis Papastathopoulos (Arsenal)

Cessioni: Pape Abou Cissé (St-Étienne, prestito), Hilal Soudani (Al-Fateh), Bruno (Aris), Pepe (Famalicão, prestito), Rúben Vinagre (fine prestito)

PSV Eindhoven

Acquisti: Erick Gutiérrez, Fredrik Oppegard, Dante Rigo

Cessioni: Djenairo Daniels, Kristófer Kristinsson, Rico Zeegers (Maastricht, prestito), Jorrit Hendrix (Spartak Moskva)

Rangers

Acquisti: Jack Simpson (Bournemouth), Scott Wright (Aberdeen)

Cessioni: Brandon Barker (Oxford, prestito), Nicky Hogarth (Cowdenbeath, prestito), Dapo Mebude (Queen of the South, prestito), Cameron Palmer (Linfield), Jack Thomson (Clyde, prestito), Ben Williamson (Arbroath, prestito)?

Real Sociedad

Acquisti: Carlos Fernández (Sevilla)

Cessioni: Willian José (Wolves, prestito)

Roma

Acquisti: Daniel Fuzato, Stephan El Shaarawy (parametro zero)

Cessioni: Federico Fazio, Juan Jesus

Salisburgo

Acquisti: Nico Mantl (Unterhaching), Bernardo (Brighton, prestito), Brenden Aaronson (Philadelphia)

Cessioni: Dominik Szoboszlai (Leipzig), Masaya Okugawa (Bielefeld, prestito), Jérome Onguéné (Genoa, prestito), Majeed Ashimeru (Anderlecht, prestito)

Shakhtar Donetsk

Acquisti: nessuno

Cessioni: Alexander Drambayev (Mariupol), Viktor Kovalenko (Atalanta), Vladyslav Vakula (Mariupol, prestito)

Slavia Praga

Acquisti: Alexander Bah (SonderyskE), Simon Deli (Club Brugge, prestito), Jakub Hromada

Cessioni: Petar Musa (Union Berlin, prestito), Ondrej Karafiát (Liberec, prestito), Tomás Malinsky (Mladá Boleslav, prestito)

Tottenham

Acquisti: Marcel Lavinier

Cessioni: Cameron Carter-Vickers (Bournemouth, prestito), Jack Clarke (Stoke, prestito)

Villarreal

Acquisti: Étienne Capoue (Watford), Hassan Haissem, Andrei Ra?iu

Cessioni: Soufiane Chakla (Getafe, prestito), Vicente Iborra, Takefusa Kubo (fine prestito)

Wolfsberg

Acquisti: Gustav Henriksson (Elfsborg), Thorsten Röcher (Ingolstadt)

Cessioni: Marc Andre Schmerböck (Hartberg), Marko Soldo

Young Boys

Acquisti: nessuno

Cessioni: Nicolas Bürgy (Paderborn, prestito), Léo Seydoux (Westerlo), Taulant Seferi (KF Tirana, prestito)