Europa League in chiaro: ancora Osimhen-Mertens, la gara play-off su TV8

Europa League in chiaro: definiti i primi match per i play-off di Champions League, ora tocca all'altra manfestazione europea che anche vedrà dei match da dentro o fuori come prevede il nuovo regolamento.

La maxi classifica ha infatti definito il quadro per la seconda fase del torneo: le prime 8 si sono qualificate direttamente al prossimo turno valevole gli ottavi di finale, tutte le altre che si sono piazzate dal 9° al 24° posto vanno ai playoff a giocarsela con un match intermedio.

In particolare quelle che si sono posizionate dal 9° al 16° posto sono passate come testre di serie, quelle classificate dal 17° al 24° come non teste di serie. E da qui è venuto fuori il sorteggio con le 8 vincenti nei 180 minuti che ritroveranno le formazioni qualificate direttamente agli ottavi.

E anche per questa nuova fase TV8 trasmetterà una partita in chiaro, per la felicità di tutti coloro che non hanno un abbonamento a SkySport e che altrimenti non avrebbero potuto godersi il match.

Come da accordi per questioni di diritti, il canale Mediaset del digitale terrestre trasmette un match tra squadre straniere. Con la scelta che è ricaduta di nuovo, dopo l'ultima volta, sul Galatasaray dove giocano Victor Osimhen e Dries Mertens.

Europa League in chiaro: ecco la partita play-off scelta per TV8

Così dopo aver mandato in onda Ajax-Galatasaray nell'ultima giornata della fase a gironi finita 2-1 per i biancorossi e con Osimhen in gol nel finale, questa volta la scelta è ricaduta su AZ Alkmaar-Galatasaray per un'altra trasferta nei Paesi Bassi per la compagine giallorossa.

Gli olandesi hanno chiuso la prima fase al 19° posto, mentre il Galatasaray ha concluso al 12°. Ora, appunto, la posta in palio è ancora più alta: chi vince tra andata e ritorno proseguirà il cammino in Europa League, mentre chi perde dovrà dire addio alla competizione.

Osimhen e compagni ancora in diretta su TV8 per l'Europa League

Per i tifosi del Napoli sarà un'opportunità speciale per rivedere in azione due ex beniamini. Osimhen, protagonista del recente scudetto partenopeo e ancora di proprietà della SSC Napoli, sicuramente partirà dal primo minuto salvo sorprese; Mertens, icona azzurra e miglior marcatore della storia del club fino a poco tempo fa, partirà probabilmente dalla panchina ma potrebbe subentrare.

Il Galatasaray punta su esperienza e qualità, mentre l'AZ Alkmaar proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà i turchi. Il match sarà trasmesso in diretta su TV8 giovedì 13 febbraio alle 21:00, regalando agli appassionati italiani un'altra serata di grande calcio europeo.

Chi riuscirà a strappare il pass per il turno successivo? Basterà sintonizzarsi per scoprirlo. Perché la gara d'andata di sicurà già darà indicazioni in vista della prossima.