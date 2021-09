Spalletti in conferenza: "Il rosso a Mario Rui ci ha creato difficoltà, ma c'era anche su Manolas. Uno dello Spartak ci faceva versi dalla panchina, girone complicato ma aperto"

Conferenza Luciano Spalletti post Napoli-Spartak Mosca. Si scende in campo con l'Europa League e Napoli-Spartak Mosca, seconda giornata del cammino d'Europa League 2021 con il Gruppo C del calcio Napoli che arriva dopo la vittoria in campionato di Serie A contro il Cagliari. Si gioca al Maradona in casa contro lo Spartak Mosca.

Napoli Spartak Mosca, Spalletti e Koulibaly in conferenza stampa

L'allenatore Luciano Spalletti ed il difensore Kalidou Koulibaly in conferenza stampa allo stadio Maradona per parlare dopo Napoli-Spartak Mosca. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24 in conferenza stampa.

21.54 - Koulibaly: "Cambia qualcosa per noi a partire da domani? Fa parte delle cose su cui dobbiamo lavorare, abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo. In fase difensiva dobbiamo essere più leoni, ci siamo schiacciati troppo e ne abbiamo tratto svantaggio. C'è tanto da lavorare, dobbiamo farlo e tenere i piedi a terra. Ok le sei vittorie di fila in campionato, ma tutti vorranno batterci e dobbiamo farci trovare pronti. Speriamo di vincere domenica per ritrovare entusiasmo"

21.53 - Koulibaly: "Il girone è ancora aperto, il Legia ha 6 punti e lo Spartak 3. Ora abbiamo due partite da vincere contro il Legia, speriamo di essere pronti perchè se vogliamo andare avanti passa da queste due partite. Io sono fiducioso, possiamo farcela e penso che ce la faremo"

21.52 - Koulibaly: "Cosa mi fa arrabbiare della partita? Perdere equilibrio e solidità, da inizio stagione abbiamo dimostrato queste due doti. Oggi era una partita che potevamo vincere, abbiamo rimesso lo Spartak nel match e ci dispiace. Abbassandoci molto nella ripresa ci hanno messo in difficoltà e ne hanno approfittato. La partita ci insegna molto sul calcio dominante che dovremo fare, ne traiamo molto"

21.51 - Spalletti: "Era una partita importante che ci complica il girone, ma la qualificazione è ancora alla portata"

21.48 - Spalletti: "Rui Vitoria ha detto che lo Spartak non è stato valutato positivamente? Noi consideriamo tutto, lo Spartak è conosciuto in tutto il mondo. Da quale episodio trae che non ne abbiamo dato importanza? Quale episodio valuta per dire che non gli abbiamo dato importanza? Noi rispettiamo tutti, alcune volte riusciamo a vincere e alcune volte no"

21.47 - Spalletti: "Non sono triste, sono dispiaciuto perchè abbiamo perso una partita che avevamo preparato correttamente. Secondo me ci sono degli spazi in cui ci possiamo reinserire, dobbiamo stare tranquilli e fare un'analisi corretta di quello che è successo per dar seguito al nostro comportamento"

21.45 - Spalletti: "A fine partita sono corso in campo? Ho camminato, non è successo niente. Un collaboratore del tecnico dello Spartak ci faceva un po' di versi dalla panchina, ci prendeva in giro. Per cui sono andato a dirgli che così non si fa, soprattutto quando si vince"

21.44 - Spalletti: "In parità numerica abbiamo fatto confusione, avevamo la possibilità di riprendere la partita ma non siamo stati ordinati in campo ed abbiamo preso il terzo gol: a quel punto è stato tutto più duro"

21.41 - Spalletti: "Abbiamo cominciato molto bene poi ci siamo creati le chance da 2-0 mai concretizzate. Poi c'è stato il rosso a Mario Rui che ci ha creato grandi difficoltà, era da rosso. In dieci abbiamo fatto più fatica, siamo stati costretti ad abbassarci e quindi alla fine del primo tempo ho cambiato un po' di situazioni per avere la possibilità di giocatori in grado di strappare e ribaltare l'azione. Su Manolas c'era un cartellino rosso che è mancato. Abbiamo perso un po' d'ordine e loro usavano gli esterni sui quali arrivavamo lunghi"

