Dalla Spagna - Le nuove restrizioni in Italia potrebbero creare problemi al Barcellona per il match contro il Napoli al Maradona

Secondo quanto riportato dal collega di Being Sport, Tancredi Palmeri, potrebbero esserci dei problemi per il Barcellona per la gara di ritorno degli spareggi d'Europa League contro il Napoli.

Secondo il nuovo protocollo del Governo, infatti, i calciatori che non hanno fatto il richiamo del vaccino o che non abbiano contratto il Covid nei sei mesi dalla data del match, non potranno soggiornare per la notte in un hotel in Italia.

La soluzione potrebbe essere, appunto, che tutti i calciatori blaugrana, facciano la terza dose, oppure viaggino alla volta del Maradona, direttamente il giorno della partita.

Lo riportano i colleghi spagnoli di AS.