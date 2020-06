Sport Village, l'ad Dell'Armi: "Ritiro dal 24 agosto al 7 settembre, ma attendiamo l'ufficialità. In città potremmo avere 40mila tifosi al giorno, ci chiamano in tanti" [ESCLUSIVA]

Ultime calcio Napoli – La notizia circola da diversi giorni, il Napoli cambia sede del ritiro per questa stagione e si sposta dalla Val di Sole, Dimaro-Folgarida, in Trentino, a Castel di Sangro, in Abruzzo. Si attende ancora l'ufficialità, ma De Laurentiis, in compagnia del vice presidente Eduardo De Laurentiis e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è stato in visita ai campi di allenamento e alla struttura alberghiera, lo Sport Village. Proprio con l'amministratore delegato della struttura, Giovanni Dell'Armi la redazione di CalcioNapoli24 ha parlato in esclusiva. Queste le sue dichiarazioni:

Sport Village - Castel di Sangro

“Stiamo attendendo l'ufficialità. Nel momento in cui arriverà potremmo dare ulteriori dettagli. Per scaramanzia, preferiamo attendere prima di festeggiare l'accordo. La struttura ha una sala congressi molto grande e potremmo anche ospitare le conferenze stampa ma questo lo deciderà il club azzurro che ha a disposizione anche la sala conferenze dello stadio”.

Cosa le ha detto De Laurentiis?

“Era molto soddisfatto della struttura alberghiera, ha avuto una buona impressione. Speriamo bene, si è creato entusiasmo e sentiamo spesso anche molti napoletani che vorrebbero venire sul territorio. Potremmo avere un'affluenza di 40-50 mila persone al giorno: Castel di Sangro è ad un'ora e mezza di auto e si può anche pensare di tornare a casa dopo le sedute di allenamento”.

Quali possono essere le date del ritiro?

“Attendiamo ufficialità ma dovrebbero essere dal 24 agosto al 7 settembre: saranno due settimane”.

Soddisfazione nell'ospitare un grande club?

“Non avevamo ancora avuto un club di questa caratura nella nostra struttura. Abbiamo ospitato il Levante, il Genoa ma il blasone del Napoli, che gioca la Champions League, è motivo di grosso orgoglio. Noi siamo, comunque, una delle sedi del ritiro della Nazionale Under 21 oltre che della Nazionale femminile".

Come ci si prepara dopo il lockdown?

“Noi abbiamo riaperto sabato dopo il lockdown. Abbiamo fatto formazione del personale e ci siamo adeguati al protocollo che la regione ci ha imposto. Siamo pronti anche per il ritiro. Camere singole? Vista la dimensione dell'hotel potrebbe anche arrivarci questa richiesta da parte della società partenopea. Abbiamo 83 camere, loro, comunque, richiedono l'esclusiva della struttura".

Distanza dal campo?

“Lo Sport Village dista 400-500 metri dai campi di allenamento”.

RIPRODUZIONE RISERVATA