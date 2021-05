Spezia, il ds Meluso: "Italiano? Da qui a 10-15 giorni se ne saprà di più: lui s'è affezionato, ma..." [ESCLUSIVA]

Il direttore sportivo dello Spezia Mauro Meluso intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Miracolo rimanere in Serie A? Pensiamo di aver fatto una impresa, un po’ tutti ci davano per spacciati ma con il lavoro e con le idee di tutti, anche quelle del dipendente meno alla ribalta, abbiamo fatto squadra ed abbiamo raggiunto un risultato del genere. Mi ha fatto molto piacere un articolo di Calcio&Finanza basato sul rapporto soldi spesi per punti conquistati.

Abbiamo avuto una serie di vicissitudini durante l’anno, all’andata abbiamo giocato le partite casalinghe in trasferta a Cesena, poi il cambio di proprietà durante il mercato di gennaio: l’apporto dell’allenatore e del suo staff è stato massimo ed è stato determinante.

Io sono arrivato il primo settembre 2020, con i miei collaboratori abbiamo lavorato in modo rapido e veloce per completare la squadra entro l’inizio del campionato il 19 settembre.

Italiano resta? In questo momento stiamo programmando la stagione, stiamo facendo delle riflessioni sull’organigramma e a breve sapremo. So che il mister è affezionato allo Spezia e si è trovato bene anche a livello umano, prima di cambiare deve capitare una occasione favorevole. Da qui a 10-15 giorni se ne saprà di più.

Per me è lo stesso discorso, dovrò incontrare la società per definire i programmi e affrontare la stagione con i giusti strumenti: l’obiettivo sarà migliorare almeno di un punto la stagione appena conclusa.

Napoli? Fino a pochi giorni fa c’era un grande come Gattuso e c’è un grande ds come Giuntoli: io non ho mai avuto contatti, però”