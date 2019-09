Sovrapprezzi abbonamenti SSC Napoli: la società e Listicket revocano l'autorizzazione alle ricevitorie coinvolte [ESCLUSIVA]

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

In seguito ad una nostra inchiesta sul sovrapprezzo caricato da diverse ricevitorie autorizzate sulla vendita degli abbonamenti della SSC Napoli, la società azzurra ha immediatamente sollecitato Listicket (azienda che detiene i diritti per la vendita on line dei biglietti della SSC Napoli) del modo fraudolento di operare da parte delle attività commerciali rilevate nell'articolo precedente. Così, la stessa Listicket, secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24.it, ha bloccato e revocato la vendita di abbonamenti ai suddetti.

