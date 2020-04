Rimborso Napoli-Inter Coppa Italia, Grimaldi (avvocato): "Ecco le modalità per chiedere il rimborso del biglietto" [ESCLUSIVA]

Notizie calcio Napoli - Sulla vicenda relativa al rimborso della quota parte degli abbonamenti e dei biglietti dello stadio, è intervenuto, ai nostri microfoni, l’avv. Erich Grimaldi, noto, per le sue battaglie legali contro le società sportive di serie A, per aver ottenuto l’applicazione della legge, che regolava l’accesso gratuito per i minori under 14, accompagnati da un adulto pagante e, per aver tutelato diversi abbonati, nel 2016/2017, per i rimborsi parziale degli abbonamenti che, in quella stagione, registrarono un costo di circa il 30/35%, in più rispetto a quello dei singoli biglietti.

