Pussetto, l'agente: "L'infortunio è alle spalle, ora punta il Napoli! Ha il vizio del gol, ha in mano il suo futuro. In azzurro? Un passo alla volta..." [ESCLUSIVA]

“Il momento dell’Udinese? È stato un inizio molto positivo per il club, il lavoro della società ha portato a ragazzi giovani che ci sono subito calati nella realtà: la stagione però è lunga, bisogna rimanere subito sul pezzo. Il lavoro di Gotti? Bisogna fargli i complimenti, cambiare pedine importanti come Musso e De Paul e rimpiazzarli con Makengo e Molina per importanza nella rosa, è da fare i complimenti. Bravo lui e brava la società a dargli fiducia. Pussetto gioca contro il Napoli? Penso proprio di sì, dai. Vediamo come procederà. Ignacio si è messo alle spalle l’infortunio, è stato un periodo brutto perchè è tornato dall’Inghilterra facendo bene prima del ko. Può capitare, è stato bravo a lavorare duro ogni giorno saltando anche le vacanze pur di farsi trovare pronto. Ormai l’infortunio fa parte del passato. La sua crescita? Ha un grande futuro davanti, è un ragazzo spigoloso che fa un lavoro importante per la squadra: ha il vizio del gol, non gli manca, ma siamo ancora ad inizio campionato quindi dobbiamo volare basso. Napoli? Parlare del passato non è bello, Ignacio è un giocatore dell’Udinese e vedremo dalle sue prestazioni quale sarà il suo futuro. Portarlo a Napoli? Un passettino alla volta, affrontiamo la vita piedi per terra: per ora è già importante vederlo in campo dopo tanti mesi di stop, poi il campionato dura 38 partite e possono accadere mille cose”