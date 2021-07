Napoli - Primo assaggio di Napoli Luciano Spalletti che dopo Castel Volturno è arrivato all’Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele insieme al presidente De Laurentiis e a suo figlio Edo.

SSC Napoli, Spalletti a pranzo con De Laurentiis

Come raccolto in esclusiva dal nostro inviato Marco Lombardi, Spalletti è arrivato in questi instanti all'Hotel Britannique dove pranzerà insieme al proprietario della struttura alberghiera, Aurelio ed Edo De Laurentiis.

