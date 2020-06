Prime ore di Napoli per Osimhen, pranzo con la fidanzata su rooftop con panorama mozzafiato [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Osimhen ha raggiunto Napoli questa mattina insieme alla sua fidanzata e il suo entourage. Il giocatore aveva trascorso la scorsa notte a Montecarlo, dove era arrivato ieri sera in jet privato. Sempre con un aereo privato questa mattina il giocatore è partito dalla Costa Azzurra destinazione Napoli.

Immediato il trasferimento all’Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele, dove il giocatore nigeriano classe 1998 ha trascorso tutta la giornata fino alle 19:30, prima di andare poi a cena con Gennaro Gattuso. Osimhen ha trascorso il pomeriggio tra la sua stanza d’albergo e il rooftop dell’hotel Britannique, dove ha pranzato insieme alla sua fidanzata.

Entrambi sono rimasti a bocca aperta per il magnifico panorama che è possibile vedere dal terrazzo del nuovissimo Hotel Britannique, diventato nelle ultime settimane una sorta di quartiere generale del Napoli in città. Proprio in una delle sue stanze, infatti, Mertens ha firmato il suo rinnovo contrattuale con gli azzurri.