Mertens ha firmato questa notte il rinnovo col Napoli, ecco quando può arrivare l'annuncio [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Rinnovo Mertens, era questione di ore. Ve l'avevamo raccontato sabato sera, quando uno dei due legali di Dries Mertens era sbarcato a Napoli insieme all'intermediario italiano che ha curato il rinnovo del belga con gli azzurri. Segno decisivo che la trattativa era ormai giunta ai titoli di coda, con gli ultimissimi dettagli che dovevano essere limati. Ebbene, ci giungono notizie importantissime in merito alla questione legata al prolungamento di contratto di Dries Mertens con il Napoli.

Calciomercato - Rinnovo Mertens, ha firmato questa notte il prolungamento del contratto

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24.it, Dries Mertens ha firmato questa notte il rinnovo di contratto con il Napoli. L'incontro decisivo con i dirigenti del Napoli e il suo legale Stijn Francis è avvenuto ieri sera, con la definizione finale dell'accordo in nottata. Nel pomeriggio di oggi possibile blitz alla Filmauro per la foto di rito con De Laurentiis. L'idea della società è quella di annunciare questa sera o domani l'ufficialità del prolungamento del contratto di Mertens. Ovviamente si spera che l'esito della gara contro la Juventus sia positivo, ma un'ottima notizia già c'è. Dries Mertens resterà ancora al Napoli.

