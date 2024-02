Nuovo centro sportivo Napoli, rispunta l'idea Sant'Antimo! Due ipotesi per ADL | VIDEO ESCLUSIVO

Notizie Napoli calcio. Il Napoli di De Laurentiis è alla ricerca di una nuova casa: l'idea del patron azzurro è di trovare un posto differente da Castel Volturno dove far sorgere il nuovissimo centro operativo del club. Il contratto con l'attuale "Konami Training Center" scade tra un anno (più un altro per "traslocare") ma, nonostante i rapporti con la famiglia Coppola (proprietari dell'impianto) siano più che buoni, la volontà dello stesso De Laurentiis è quella di avvicinarsi al centro città e creare un centro sportivo ancora più moderno ed all'avanguardia.

Nuovo centro sportivo Napoli, idea Sant'Antimo

Nelle ultime settimane vi abbiamo riportato di diversi sopralluoghi svolti da staff e dirigenti azzurri: tra l'ipotesi Castellamare di Stabia, oppure quella relativa a Torre del Greco, la certezza è che il club partenopeo si stia guardando intorno (lo fa già da qualche anno, a dire il vero) alla ricerca della soluzione migliore per tutti. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, De Laurentiis negli ultimi giorni sarebbe tornato a pensare ad una vecchia idea: quella di spostarsi presso il Centro Sportivo di Sant'Antimo.

Già in passato il patron azzurro ha avuto contatti con il comune napoletano, facendo alcuni sopralluoghi con l'ex tecnico azzurro Benitez. A confermarlo fu l'allora sindaco Aurelio Russo nel 2019: "“All’interno di questo centro c’è un albergo, una piscina, una palestra e un campo di calcio. Saremmo felici di mettere il centro calcistico a disposizione del Napoli. Presto parlerò di nuovo insieme al presidente De Laurentiis e cercheremo di trovare un accordo. Per i servizi che offre il centro, non credo che ci siano rivali in Campania. Parliamo di 5 ettari".

All'epoca non se ne fece niente, ma qualcosa ora sembra muoversi nuovamente. Il Centro Sportivo di Sant'Antimo, al momento, risulta chiuso dopo la querelle legata al sequestro dello stabile dalla famiglia Cesaro. L'obiettivo, però, è quello di ridare nuova vita al centro di Via Guglielmo Marconi: l'attuale sindaco Massimo Buonanno, ha annunciato lo scorso giugno l'intenzione di effettuare un profondo restyling dell'impianto, sfruttando i finanziamenti del Pnrr Rigenerazione Urbana. Il costo del progetto sarà di 2,7 milioni di euro, interamente provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Potrebbe essere l'occasione giusta anche per la SSC Napoli di capire come l'evoluzione di tale progetto possa sposarsi con le esigenze del club: la società azzurra cerca un terreno per poter costruire almeno cinque campi di calcio, così da poter unire finalmente prima squadra e giovanili. Il tutto oltre ad un albergo e strutture interne come piscine e centro medico, così da creare la tanto agognata "cittadella azzurra" come vero e proprio centro ricettivo del club.

Non è da escludere, inoltre, che De Laurentiis possa pensare di "dividere" centro sportivo e uffici del club: l'ideale sarebbe trovare un struttura limitrofa (si vocifera verso Sant'Arpino) per ottimizzare al meglio gli spazi.

RIPRODUZIONE RISERVATA