Nuovo centro sportivo Napoli: la verità su Torre del Greco | ESCLUSIVA

Idea Castellammare per il presidente Aurelio De Laurentiis. Come vi abbiamo raccontato ieri in esclusiva, il patron della SSC Napoli ha incontrato il commissario straordinario Raffaele Cannizzaro per un sopralluogo sull'area delle Terme di Stabia oggi abbandonata per valutare la possibilità di una nuova e futura casa del Napoli. In affitto dal 2006 nel casertano, ADL sembrerebbe pronto a un futuro lontano da Castel Volturno valutando così diversi territori. E il primo sondaggio esplorativo di questo nuovo 2024 è stato realizzato nella suddetta area, con nuovo appuntamento in programma in agenda per approfondire le reali possibilità.

Centro sportivo Napoli a Torre del Greco, qual è lo scenario

Nelle ultime ore, però, è spuntata anche l'ipotesi Torre del Greco con la possibilità - secondo quanto riportato - di realizzare gli uffici della società in sede stabiese e la zona calcistica nel contesto torrese. Secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24.it, per quest'ultima zona di riferimento, quella che ospiterebbe la Cittadella dello Sport approvata con i fondi PNRR, non ci sono stati contatti, incontri e non sono previste riunioni in agenda. Anzi: l'amministrazione di Torre è stata colta anche di sorpresa a fronte di tale indiscrezione.

Fermo restando che nel caso ci sarebbe l'ovvia disponibilità a parlarne e a ospitare il Napoli alle giuste condizioni, con la convivenza con la Turris che non rappresenterebbe un problema così come in generale con l'intera cittadella, al momento va detto che non c'è stato nemmeno un approccio embrionale. Non è escluso ovviamente che possa accadere in futuro, ma bisognerebbe tener conto delle tempistiche - almeno 3-4 anni per edificare anche con un'accelerata firmata De Laurentiis - e di una zona non propriamente esclusiva come invece abituato il club ora col Konami Center.

Al momento le attenzioni reali sono dunque sulla zona di Castellammare, per la quale però servirà un confrotno anche con Vincenzo De Luca poiché è in piedi un progetto per la realizzazione di un complesso ospedaliero per rivalorizzare la zona. Fermo restando che il vasto territorio campano offre altre opportunità sparse, dunque non sono affatto da escludere nuovi blitz di ADL alla scoperta del nido giusto.

di Pasquale Edivaldo Cacciola

©RIPRODUZIONE RISERVATA