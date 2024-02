Nuovo centro sportivo Napoli, ipotesi Afragola con 130 ettari: spunta l'area individuata | VIDEO ESCLUSIVO

Ultime news SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis questa volta sembra essere deciso, il Napoli è alla ricerca di una nuova casa, di un nuovo centro sportivo: l'idea del patron azzurro è di trovare un posto differente da Castel Volturno dove far sorgere il nuovissimo centro operativo del club. Il contratto con l'attuale "Konami Training Center" scade tra un anno (più un altro per "traslocare") ma, nonostante i rapporti con la famiglia Coppola (proprietari dell'impianto) siano più che buoni, la volontà dello stesso De Laurentiis è quella di avvicinarsi al centro città e creare un centro sportivo ancora più moderno ed all'avanguardia.

Nelle ultime settimane vi abbiamo riportato di diversi sopralluoghi svolti da staff e dirigenti azzurri, fra le quali anche l'idea Sant'Antimo. La certezza è che il club partenopeo si stia guardando intorno (lo fa già da qualche anno, a dire il vero) alla ricerca della soluzione migliore per tutti. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, De Laurentiis valuta anche i terreni edificabili della zona di Afragola: la zona individuata è quella fra l'uscita dell'Autostrada e la stazione dell'alta velocità di Afragola.

Stefano Caldoro, ex presidente della regione Campania, dichiarò:

"Fui io a mettere in contatto De Laurentiis col sindaco di Afragola di allora, per il nuovo stadio, ma non se ne fece nulla: non si capiva chi doveva mettere i soldi, non c'erano i presupposti per leggi e contabilità. Tutto saltò quando l'imprenditore incontrò l'ex sindaco Tuccillo, scoprendo che i terreni erano privati e non comunali. Voleva un progetto chiavi in mano, ma non c'erano i presupposti".