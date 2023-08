Napoli, contatti in corso per Uduokhai: appuntamento a domenica prossima | ESCLUSIVA

Calciomercato SSC Napoli - Dopo la cessione di Minjae Kim, il Napoli non ha ancora ingaggiato un giocatore per sostituirlo.Dopo il rinnovo di Danso con il Lens, la rosa di nomi resta comunque corposa. Le candidature di Kilman e Mavropanos restano, ma come appreso dalla nostra redazione, c'è un altro profilo mai uscito dai radar del club e con il quale proseguono i contatti.

Si tratta di Felix Uduokhai, 25enne dell'Augsburg, prossimo avversario in amichevole del Napoli. Complice il fatto che il suo contratto con la società tedesca scadrà l'anno prossimo, il prezzo del suo cartellino non potrà essere superiore agli 8-10 milioni di euro.

Nel prossimo weekend Osimhen e compagni se la vedranno proprio con Uduokhai: sarà un'ulteriore occasione per verificare il suo stato di forma e magari rubare qualche minuto per parlare di calciomercato.