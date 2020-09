Nandez-Napoli, spunta un gentleman’s agreement tra l'entourage ed il Cagliari! Sardi disposti a trattare sul prezzo [ESCLUSIVA]

Ultime notizie mercato Napoli - C’è un interesse del Napoli per Nahitan Nandez? Decisamente sì, perchè il centrocampista uruguaiano del Cagliari viene ritenuto dal club un profilo completo per il centrocampo della prossima stagione. Ma quali sono i margini per una eventuale trattativa?

La cifra di vendita del cartellino di Nandez è di 36 milioni di euro, tuttavia trattabili. Secondo quanto appurato dalla redazione di CalcioNapoli24, c’è stata durante la trattativa per il rinnovo - peraltro mai firmato - una sorta di gentleman’s agreement tra l’entourage dell'ex Boca Juniors ed il Cagliari: un prezzo fissato a 36 milioni trattabili, con la società sarda disposta a calare anche un po’ le pretese. Da capire se la pista Nandez possa diventare realmente concreta per il Napoli nei prossimi giorni o settimane.

Pablo Bentancur, noto procuratore uruguaiano e membro dell'entourage del centrocampista uruguaiano del Cagliari Nahitan Nandez, lo scorso giugno intervenne in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli:

“Napoli su Nandez? Due delle maglie più pesanti del mondo del calcio sono quelle del Boca e del Napoli e lui al Boca Juniors non ha avuto problemi ad inserirsi. E' un fuoriclasse per quello che può dare. Sarei contento di vederlo a Napoli”

Nahitan Nandez Cagliari

