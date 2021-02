Malcuit, l'intermediario: "Non ha avuto fortuna a Napoli, ha solo un anno di contratto! È un giocatore importantissimo, se torna ai suoi livelli..." [ESCLUSIVA]

L’intermediario di mercato Stefano Antonelli è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Malcuit alla Fiorentina? Dopo l’uscita di Lirola serviva un esterno destro, il nome era il suo oppure quello di Conti. Kevin non ha avuto fortuna a Napoli, è un giocatore importantissimo che se torna ai suoi livelli può dare un contributo, magari non per il Napoli, ma in un club importante. È un prestito secco, ma Malcuit se torna a Napoli ha un solo anno di contratto: tutto può accadere, ma non credo ci sia spazio per vederlo ancora protagonista in un reparto che ha già Di Lorenzo. Per la Fiorentina è stata l’opportunità di mercato, Kevin può dargli tantissimo ed è l’unico terzino destro naturale: se fa 12-13 presenze, sarebbero le prime con una certa continuità nell’ultimo biennio”