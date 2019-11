Liverpool, la corrispondente consolare Di Cristo: "Previsti 1600 tifosi, ci sarà anche la polizia italiana" [ESCLUSIVA]

Ultimissime calcio Napoli - Tifosi Liverpool Napoli. Nunzia Di Cristo, corrispondente consolare a Liverpool, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"La polizia mi ha detto che prevedono 1300 tifosi del Napoli e 200 persone in prima classe. Non sono previsti charter, verranno tutti con i mezzi loro".

"Le persone che vogliono andare scortati allo stadio, possono andare a Williamson Square entro le 16 dove ci sarà la polizia che scorterà i tifosi. Al ritorno stanno considerando un eventuale scorta fino alla stazione perché molti arriveranno da Mancherster o Londra. Chi ha l'albergo a Liverpool non c'è scorta e raggiungerà l'albergo a piedi. Ci sono quattro rappresentati della DIGOS che arrivano oggi e saranno a disposizione, quindi ci sarà anche la poilizia italiana. Si consiglia di stare sulle strade principali, non strade secondarie perché si espongono in eventuali pericoli".

"La Polizia ha investito tanto nel servizio che offriranno stasera: i tifosi del Napoli a fine partita aspetteranno che gli inglesi escano del tutto da Anfield Road".