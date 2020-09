Lechia Gdansk, Urbanski: "Voglio diventare forte come Zielinski. Mi piace il paragone con Hamsik, ma il mio punto di riferimento è De Bruyne" [ESCLUSIVA]

E' uno dei calciatori più promettenti del calcio europeo (classe 2004), è polacco e gioca nel Lechia Gdansk e per movenze ricorda molto Marek Hamsik, ex capitano del Napoli ed oggi al Dalian Yifang. Si tratta di Kacper Urbanski e la redazione di CalcioNapoli24.it, in esclusiva, è riuscita a strappargli un'intervista sul suo futuro.

Come è iniziata la tua avventura calcistica e quando hai capito che questo sport avrebbe segnato la tua vita? «La mia avventura nel calcio è iniziata quando avevo 4 anni. Sono sempre stato un giocatore del Lechia Gda?sk , per questo si può dire che sono un pupillo di questo club. La passione per il calcio me l'ha instillata mio padre che è stato calciatore ai suoi tempi e per me si può dire che l'ho assorbita naturalmente visto che era la stessa di mio padre e fin da piccolo ho fatto di tutto perché questo fosse il mio destino».

Cosa hai provato nel momento del tuo esordio a soli 15 anni nell'Ekstraklasa? «Il mio debutto in campionato è stato un'esperienza fantastica, ero orgoglioso del mio esordio a questa età perché è stato ottenuto grazie a un duro lavoro in allenamento, e penso che sia stato un ulteriore stimolo per me ad allenarmi ancora più duramente di prima, questo è solo un altro step, e so che non finisce qua».

Nel Napoli gioca Zielinski, tuo connazionale. Cosa ne pensi di Piotr? «Io penso che Zielinski sia uno dei migliori giocatori polacchi, penso anche che possa combattere per lo status di uno dei migliori centrocampisti del mondo. Il nostro compatriota gioca in uno dei più grandi club del mondo, cosa che conferma il suo valore. È un calciatore che molti possono seguire come modello e guardare il suo stile di gioco. Si muove alla grande e può sempre creare un vantaggio numerico e creare opportunità per se stesso e per i compagni. Seguo molto il suo esempio e cerco di arrivare al suo livello».

Kacper Urbanski, centrocampista del Lechia Gdansk

Nel nostro ultimo best sui talenti nati nel 2004 ti abbiamo paragonato alla bandiera napoletana Marek Hamsik per il tuo modo di inserirti negli spazi e per come calci a porta. Abbiamo detto che potresti addirittura diventare più forte. Cosa ne pensi? «Sono veramente felice di un paragone con un giocatore così grande. È un segno distintivo per me, non sono ancora ai suoi livelli ma farò di tutto per arrivarci e superarlo, anche se è un grandissimo giocatore e il mio viaggio sarà lungo».

Cosa ne penseresti di venire al Napoli ed indossare la sua maglietta numero 17, così da farci tornare indietro nel tempo? «Napoli è una città con una storia lunga e colorata, ci giocano alcuni tra i migliori calciatori al mondo, perciò non avrei alcun problema a giocare con un club così prestigioso».

Nei nostri best abbiamo parlato di questi tuoi connazionali: il 2001 Bartosz Bialek, appena passato al Wolfsburg, il 2002 Filip Marchwinski del Lech Poznan e il 2003 Aleksander Buksa del Wisla Cracovia. Li ? conosci? E visto che Milik è in partenza da Napoli per te Buksa potrebbe essere una buona alternativa ad Osimhen? «Sono sicuramente giocatori talentuosi che hanno davanti un futuro brillante. Non per caso hanno segnato goal nell'Ekstraklasa a 16,17,18 anni. Non li conosco personalmente ma ho sempre le dita incrociate per ogni polacco».

Hai un giocatore preferito? «Ho molti giocatori preferiti e cerco di prendere il meglio da loro e che poi provo ad introdurre nel mio gioco. Partendo da giocatori più anziani come Ronaldinho e Ronaldo Nazario , quando si arriva alla mia posizione dico Xavi e Iniesta , da piccolo il mio idolo era Messi . Gli ultimi che ammiro per il loro modo di giocare sono Verratti e De Bruyne ».

Qual é il tuo sogno? «Il mio sogno principale è di giocare in uno dei migliori campionati e di essere uno tra i migliori dei migliori e sono convinto che questo sogno si realizzi con il duro lavoro e il raggiungimento degli obiettivi».

