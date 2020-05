Joronen direbbe sì al Napoli, ma solo per fare il titolare. Se il Brescia andrà in B il portiere dirà addio [ESCLUSIVA]

Serie A - Da qualche ora è stato fatto il nome di Jesse Joronen per la porta del Napoli. La vicenda Meret ed il suo scarso utilizzo potrebbero aprire anche ad un lascito a fine stagione, con Gattuso intento a puntare su David Ospina. Ma anche il colombiano avrebbe delle pretendenti al suo cartellino, col Boca Juniors in prima fila. Il portiere, classe 1993, del Brescia e della nazionale finlandese, è uno di quelli segnati sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Ci sarebbero da fare diverse valutazioni prima di poter cominciare una trattativa e CalcioNapoli24.it ha voluto far chiarezza. Non a caso è giusto sottolineare come, al momento, non vi siano alcuni contatti tra le parti.

Calciomercato Napoli - Il Brescia naviga in zone basse della classifica della Serie A e, al di là di tutti i ragionamenti che potremmo fare sulla ripresa del campionato, non è da escludere la sua retrocessione in B. A quel punto il ragazzo non accetterebbe di restare in serie cadetta, vista la buona stagione che sta disputando e per lui si potrebbero riaprire le porte della Serie A. Non solo, al Napoli non verrebbe per fare da riserva all'ipotetico titolare (Meret o Ospina che sia). Anzi, l'intenzione del calciatore è quella di giocare e quindi accetterebbe di buon grado la destinazione azzurra, ma solo nel caso in cui gli venisse data un minimo di garanzia sul posto da titolare.

