Ospina-Napoli, c'è ancora un'opzione per il riscatto del portiere colombiano [ESCLUSIVA]

CALCIOMERCATO NAPOLI - Le parole di Carlo Ancelotti in conferenza stampa in merito alla permanenza di Ospina nella stagione 2019/2020 con il Napoli risuonano ancora cristalline: “Rimane anche l'anno prossimo, al di là delle partite che fa o meno”, fu il commento del tecnico azzurro. L'accenno al numero di presenze è dovuto alla ormai famosa clausola nel contratto dell'estremo difensore, che prevedeva il riscatto automatico di Ospina da parte del Napoli qualora il portiere avesse raggiunto 25 “caps” in stagione. Più dibattuta è la questione in merito ai requisiti affinché tali apparizioni potessero avere i crismi della validità: c'è chi sostiene che andassero valutate solo le volte in cui il colombiano è sceso in campo per almeno 45 minuti e chi invece propende per l'interpretazione più classica della “presenza”. Ad ogni modo, il portiere non è comunque arrivato a 25, visto che assecondando anche la seconda teoria è il tabellino dice solo '24'. Cosa succede ora?

Calciomercato, Ospina-Napoli, esiste un'opzione ancora valida

Secondo quanto appreso in esclusiva da Calcionapoli24, esiste un'opzione ancora valida, in capo al Napoli, che può vantare un diritto autonomo di riscatto del suo cartellino dall'Arsenal, alla cifra di 3,5 milioni di euro, esercitabile entro il mese di giugno: da Londra fanno sapere che la data fatidica per capire se gli azzurri vorranno o meno avvalersi di tale diritto sia il 15 dello stesso mese. I Gunners però sospettano che tuttavia gli azzurri, pur gradendo il calciatore, non attiveranno tale meccanismo e anzi proveranno a strappare un ulteriore sconto sul suo cartellino. Nell'attesa, tengono vivo il discorso con 2 squadre spagnole che in passato hanno chiesto Ospina, nella convinzione che queste sì possano pagare quanto richiesto. Il tempo però gioca a favore del Napoli: se nel mese di luglio non dovesse materializzarsi nessuna offerta dalla Spagna, allora plausibilmente la società londinese abbasserà le pretese per il portiere nei confronti del Napoli. In ultima analisi, potrebbero considerare infine l'ipotesi di tenerlo in Inghilterra per l'ultimo anno di contratto, come secondo di Leno, prima di perderlo a parametro 0.

Ospina in ritiro con la Nazionale colombiana

Il calciatore del canto suo è concentrato sulla Nazionale e sulla salute del padre Hernan: non c'è fretta di cercare una rapida soluzione. La chiamata del Napoli è senza dubbio anelata, ma qualora non arrivasse le offerte non mancano.

