Hamsik torna a Napoli! Marekiaro in conferenza con CalcioNapoli24 per l'addio al calcio, le info

La redazione di CalcioNapoli24 è lieta di annunciare che il giorno martedì 27 maggio alle ore 12 presso la magnifica 'Terrazza Ramè' del Gold Tower LifeStyle Hotel & Spa si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'evento 'Punto 17', la gara d'addio al calcio dell'indimenticato capitano della SSC Napoli, Marek Hamsik, alla presenza del mitico 17 azzurro.

La partita si terrà il giorno 5 luglio alle ore 19 a Bratislava in Slovacchia allo stadio Tehelne Pole, CalcioNapoli24 la trasmetterà in esclusiva per l'Italia attraverso tutte le proprie piattaforme: sito web, social, Youtube e sul canale 79 del digitale terrestre su Napoli e Caserta.

Conferenza stampa Hamsik al Gold Tower LifeStyle Hotel & Spa

