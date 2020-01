"Da febbraio le vinciamo tutte e torniamo in Champions": la promessa di Giuntoli a cena con Demme [ESCLUSIVA]

L'arrivo ufficiale di Diego Demme potrebbe ridare un volto alla SSC Napoli di Gennaro Gattuso. Il tecnico azzurro, nelle ultime settimane, ha espressamente chiesto innesti a centrocampo per rafforzare il gioco delle coppie in mediana. Il conseguente arrivo di Stanislav Lobotka va a completare un reparto martoriato nella stagione in corso. Era proprio il fulcro dello scacchiere azzurro a dover essere riassortito, viste le enormi difficoltà avvertite nel girone d'andata.

Concentriamoci, però, sull'oramai ex centrocampista e capitano del Lipsia. Diego Demme ha sangue napoletano. La sua voglia di mettersi in gioco sotto l'ombra del Vesuvio è stata, di certo, fondamentale per il suo approdo in maglia azzurra. Una trattativa lampo portata avanti da Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club partenopeo, che in prima persona ha lavorato all'operazione.

Lasciare il club tedesco primo in classifica, ad un passo da una storica vittoria del titolo in Bundesliga, non è da tutti. Serve coraggio, ad oggi, per decidere di accettare la sfida Napoli. Ed è proprio su questo che il ds azzurro pare aver lavorato.

Prima dell'ufficialità, giunta solo ieri a pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Napoli all'Olimpico, Demme era già in città, più precisamente all'Hotel Vesuvio. Il calciatore, giunto nel capoluogo campano nella giornata di venerdì, ha stazionato nella struttura alberghiera del lungomare, in compagnia di un membro del proprio entourage.

E proprio la serata di venerdì ha visto il primo incontro con Gennaro Gattuso. Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24.it, il calciatore ha cenato al Caruso Roof Garden del Grand Hotel partenopeo in compagnia dell'allenatore e del direttore sportivo azzurro. In quell'occasione, lo stesso Giuntoli, durante la cena, ha preso la parola: "Da febbraio in poi facciamo tutte vittorie e torniamo in Champions League": questa la frase rivolta dal ds a Gattuso. Che questa dichiarazione abbia portato all'accelerata finale? Forse no, perché la volontà del giocatore sembrava essere più che chiara. Di certo, però, è un'affermazione che fa ben sperare la tifoseria azzurra.

Il tempo è galantuomo, vedremo se le aspettative della dirigenza saranno appagate.