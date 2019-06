Manolas è del Napoli, ecco il momento della firma sul contratto [FOTO ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli, ufficiale Kostas Manolas è del Napoli. Il difensore greco ha firmato questa sera il suo contratto con la squadra partenopea, con tanto di annuncio ufficiale di avvenuta cessione da parte della Roma. Dopo avervi raccontato come sia andata la due giorni a Montecarlo di Manolas, dove è avvenuta anche la firma con il Napoli, possiamo mostrarvi in esclusiva anche il momento della firma di Kostas Manolas per il suo passaggio al Napoli. Clicca su foto allegate per vedere:

Manolas firma con la Ssc Napoli, la foto esclusiva CalcioNapoli24

L'esperto mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, ha svelato alcuni dettagli inediti sulla trattativa a CN24: "Due conferme dalla dirigenza azzurra. Manolas non ha clausola rescissoria inserita nel contratto. Manolas è del Napoli. Confermate anche dalla Roma le cifre sulla valutazione di Diawara. Pallotta incasserà 18 milioni più Diawara dal Napoli. Valutato la metà della clausola: 18 milioni".

Kostas Manolas nuovo difensore Ssc Napoli

Elicottero e volo privato, Manolas rientra in Grecia dopo l'accordo con la Ssc Napoli

Il difensore greco sarebbe dovuto rimanere a Naxos anche nel week end, complice l'inaugurazione di una nuova luxury suite che il giocatore ha creato insieme a sua moglie e altro soci, ma la trattativa con il Napoli ha subito l'accelerata decisiva che ha costretto di fatto Manolas a volare subito a Montecarlo. Con lui due suoi fidati amici che gli hanno fatto compagnia sia nel viaggio che durante tutta la trattativa a Montecarlo con Raiola e Giuntoli. Il difensore, dicevamo, è partito venerdì sera intorno alle ore 19:30 con un elicottero da Naxos per andare poi a prendere un jet privato insieme ai suoi due amici. L'arrivo in Costa Azzurra in tarda serata che ha permesso così a Manolas di poter sedere al tavolo delle trattative con il Napoli e con Raiola già da sabato. Oggi la fumata bianca decisiva nel tardo pomeriggio, con il giocatore che ha firmato tutti i contratti necessari dopo aver limato i vari dettagli burocratici lasciando poi Montecarlo alle ore 20:35, sempre con un jet privato facendo ritorno in Grecia

di Marco Lombardi

