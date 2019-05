Diawara non comparirà tra i convocati per la trasferta di Bologna: il motivo [ESCLUSIVA]

Una stagione difficile per Amadou Diawara, le poche presenze e l'infortunio avuto il 15 marzo non gli hanno permesso di esprimere il proprio potenziale. Il centrocampista riportò una infrazione dell'osso navicolare del piede destro. Le sue condizioni, ad oggi, sembrano migliorate infatti è ritornato ad allenarsi anche in gruppo. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24, il centrocampista non dovrebbe comparire tra i convocati per la sfida contro il Bologna perché è ancora in fase di riabilitazione per i suoi problemi fisici.

